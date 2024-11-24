Взрывы прозвучали после объявления воздушной тревоги
В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
О взрывах в столице Украины говорится в сообщении украинского издания «Общественное. Новости». Других подробностей не приводится. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще нескольких областях.
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