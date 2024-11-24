В Киеве раздались взрывы

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Взрывы прозвучали после объявления воздушной тревоги
Взрывы прозвучали после объявления воздушной тревоги Фото:

В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.

О взрывах в столице Украины говорится в сообщении украинского издания «Общественное. Новости». Других подробностей не приводится. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще нескольких областях. 

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В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ. О взрывах в столице Украины говорится в сообщении украинского издания «Общественное. Новости». Других подробностей не приводится. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще нескольких областях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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