Клиенты Западно-Сибирского филиала Сбербанка жалуются на сбои в работе программного обеспечения финансовой организации. О проблемах «URA.RU» сообщили источники в бизнес-сообществе ХМАО.
По словам инсайдеров, проблемы наблюдаются с «Сервисом Безопасных Расчетов», «Электронной регистрацией сделки», софтом для перевода денег — эти программы зависают иногда даже на несколько часов, из-за чего сотрудники банка переназначают сделки по несколько раз.
По данным источников, хуже всех тем, у кого трехсторонние отношения, например, сделки по ипотеке. Стороны договариваются на одну дату заключения и оплаты договоров, застройщик выполняет свою часть сделки, а банк из-за сбоя переносит заключение договора. В итоге строители несут издержки и отказываются от инновационных продуктов банка.
«Сбербанк агрессивно навязывал контрагентам свою электронную регистрацию, но по факту сделки стали занимать намного больше времени. Застройщики никак не могут влиять на ситуацию. Многие стали решать вопросы по старинке — через очереди в МФЦ», — комментирует ситуацию представитель одной из строительных фирм ХМАО.
В пресс-службе Западно-Сибирского филиала Сбербанка признали, что на протяжении нескольких дней действительно наблюдались сбои. «19-20 марта у ряда пользователей наблюдались трудности в работе с некоторыми видами запросов в системе по электронной регистрации сделки и сервису „Безопасные расчеты“ из-за планового обновления в программном обеспечении. В настоящее время все системы работают в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе Западно-Сибирского банка Сбербанка.