В Саратовской области произошло покушение на полицейского и бойца Росгвардии

06:32 22 марта 2018 0

От взрыва пострадали один сотрудник Росгвардии и полицейский Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Саратовской области произошло покушение на сотрудников полиции и Росгвардии. Силовики пострадали при взрыве ноутбука во время спецоперации в поселке Красный Яр.

Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых должны были встретиться с некими людьми, которые обладают нужной для них информацией. Вечером 21 марта полицейские прибыли в назначенное место в десяти километрах от села Красный Яр, но на месте встречи никого не было, а на видном месте стоял ноутбук, пишет Life.

Когда они подошли к нему, произошел взрыв, в результате которого пострадал полицейский и сотрудник Росгвардии. Их сразу же госпитализировали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям «убийство», «приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

По данным делеканала 360, подозреваемых в покушении на силовиков вскоре удалось задержать. Сколько их, пока неизвестно.