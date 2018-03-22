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22 марта 2018
21 марта 2018
06:32  22 марта 2018 0

В Саратовской области произошло покушение на полицейского и бойца Росгвардии

Пресс-конференция, посвященная формированию и деятельности Уральского округа войск национальной гвардии РФ. Екатеринбург, шеврон, росгвардия, войска уральского региона
От взрыва пострадали один сотрудник Росгвардии и полицейскийФото: Анна Майорова © URA.RU

В Саратовской области произошло покушение на сотрудников полиции и Росгвардии. Силовики пострадали при взрыве ноутбука во время спецоперации в поселке Красный Яр.

Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых должны были встретиться с некими людьми, которые обладают нужной для них информацией. Вечером 21 марта полицейские прибыли в назначенное место в десяти километрах от села Красный Яр, но на месте встречи никого не было, а на видном месте стоял ноутбук, пишет Life.

Когда они подошли к нему, произошел взрыв, в результате которого пострадал полицейский и сотрудник Росгвардии. Их сразу же госпитализировали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статьям «убийство», «приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

По данным делеканала 360, подозреваемых в покушении на силовиков вскоре удалось задержать. Сколько их, пока неизвестно.

Александр Черноскутов
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