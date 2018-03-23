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23 марта 2018
Главные новости Москвы
12:41  23 марта 2018 0

Малахова раскритиковали за вакханалию с мертвецами ради рейтингов

Андрей Малахов, малахов андрей
Малахов нашел новый способ привлечения публикиФото: личная страница Андрея Малахова в Instagram

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал ведущего Андрея Малахова за новый трэнд — искать внебрачных детей умерших артистов. В беседе с журналистами Манукян заявил, что такими темпами тела знаменитостей начнут выкапывать из земли.

Манукян в беседе с «Дни.ру» возмутился, что в последнее время все чаще появляются внебрачные дети известных артистов, которые умерли. «Упоминаются Шукшин, Мишулин, Абдулов, а теперь и Шалевич. Зачем делать рейтинг передачам на умерших людях, которых и по сей любит день вся страна?» — сказал Манукян.

Собеседник издания заметил, что в процессе передач участники то и дело предлагают выкопать чье-нибудь тело, чтобы точно установить родство. «Во-первых, тем самым в глазах людей наши любимые артисты втаптываются в грязь, а во-вторых, кажется, еще немного — и на ТВ появится передача „Выкопай звезду“. Нам сейчас кажется это дикостью, но после появления гипноза и прочего „веселья“ на ТВ я уже ничему не удивлюсь», — подчеркнул Манукян.

Издание отмечает, что Малахов поставил на поток шоу с найденными внебрачными детьми артистов. Например, в эфире появлялись сыновья актера Вячеслава Шалевича (один из них внебрачный), которые ругались из-за наследства. Еще одной «бомбой» стала найденная внебрачная дочь умершего десять лет назад кинорежиссера Александра Абдулова.

Ранее Андрей Малахов предупредил, что в течение ближайших десяти лет ток-шоу на неполитические темы исчезнут с телевидения. Ведущий заметил, что прогнозирует расцвет реалити-шоу, пишет агентство RNS.

Виктор Дорофеев
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