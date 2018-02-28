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28 февраля 2018
19:32  28 февраля 2018 0

«Конченое существо!» Лолита оскорбила автора своих песен

Милявская Лолита, милявская лолита, певица лолита
Лолита попытается взыскать деньги с Кипер через судФото: wikimedia.org

Исполнительница Лолита Милявская нелестно высказалась в адрес Елены Кипер, своего бывшего сопродюсера, автора многих хитов. Оппонентки не смогли поделить авторские отчисления, и теперь Лолита обвиняет Кипер в мошенничестве на сумму шесть млн рублей, грозя судебными разбирательствами.

Представители продюсера попросили певицу удалить из соцсетей колкие высказывания в адрес своей подопечной. В Instagram певица поделилась видео, где в язвительной форме отрицательно ответила на просьбы, назвав Кипер «конченным существом». Милявская также пригласила экс-сопродюсера и правозащитницу, которая отстаивает ее интересы, в суд.

Ранее соперницы дружили, однако после разногласий начали враждовать. Елена Кипер написала несколько хитов певице. Лолита передала управление над некоторыми своими песнями в ее распоряжение, заключив с ней договор. Однако артистка недосчиталась шести миллионов рублей, пишет Life.ru.

Ксения Томашова
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