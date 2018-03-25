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26 марта 2018
25 марта 2018
23:31  25 марта 2018 0

Число пропавших при пожаре в Кемерово увеличилось до 35 человек. Путин дал ряд поручений

Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , пожарная охрана, пожарная техника, пожар, пожарные машины, мсч россии
Сотрудники МЧС пытаются найти 35 пропавших посетителей горящего ТЦФото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники полиции и МЧС устанавливают местонахождение 35 человек, пропавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом журналистам рассказали источники в оперативном штабе, который организован на месте происшествия.

«Среди тех, кого ищут родственники, 19 детей и 16 взрослых», — приводит ТАСС слова собеседника.

Между тем, как пишет Life, президент России Владимир Путин ознакомился с докладами министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Пучкова и главы Кемеровской области Амана Тулеева. Российский лидер выразил соболезнование родным и близким погибших при пожаре и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, глава государства поручил главе МЧС срочно вылететь в Кемерово и принять меры по должной мобилизации сил и средств.

Также, как рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на место происшествия из Москвы и Красноярска были отправлены беспилотники, робототехнику и другое оборудование.

Здание ТЦ, напомним, загорелось 25 марта. По предварительной информации, 32 человека пострадали и еще пятеро погибли. При этом, как сообщалось ранее, всех посетителей центра эвакуировать не удалось. Группа людей оказалась заблокирована в туалете на втором этаже.

Сергей Демин
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