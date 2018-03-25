В горящем кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» остались люди. Они скрылись от огня в одном из туалетов на втором этаже здания.
Оказавшиеся в огненной и дымовой ловушке посетители торгового центра не смогли выбраться наружу и спрятались в туалете, сообщает telegram-канал Mash. Люди заложили щели в дверях мокрыми полотенцами и зовут на помощь. Точной информации о состоянии людей МЧС пока не дает. Пожарные пытаются пробраться к оказавшимся в ловушке посетителям магазина, однако пройти через дымовую завесу сложно.
Напомним, пожар начался в торговом центре «Зимняя вишня» на четвертом этаже в одном из кинотеатров. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося и сообщил о пяти погибших. Кроме того, часть посетителей ТЦ числятся пропавшими без вести.