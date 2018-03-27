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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Москвы
05:18  27 марта 2018 0

Исландия присоединилась к бойкоту ЧМ-2018

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Власти Исландии отказались приезжать в РоссиюФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Власти Исландии присоединились к бойкоту чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом, а также приостановили двухсторонний диалог на высшем уровне. Такое решение политики объяснили скандалом вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и солидарностью с Великобританией и ее союзниками.

Правительство Исландии, как пишет RT, возобновит диалог с Россией в том случае, если Москва даст четкие ответы на вопросы, которые касаются расследования, а также начнет в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия. «Следовательно, исландские власти не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу в России этим летом», — говорится в заявлении.

Информация о том, что правительство Исландии намерено бойкотировать ЧМ-2018, появилась 20 марта. При этом министр иностранных дел Гудлаугур Тордарсон заявил, что это решение не помешает команде принять участие в мундиале, а болельщикам — посетить Россию.

Во понедельник, 26 марта, страны ЕС, а также США, Канады и Украины заявили о выдворении более сотни российских дипломатов из-за дела об отравлении Скрипаля.

Сергей Демин
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