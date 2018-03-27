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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
24 марта 2018
15:31  27 марта 2018 1

Отец шестидесяти детей из Челябинска пожаловался на провокации учительницы. «Оскорбляет, унижает, насмехается»

Морг, увольнение, безработица, эмоции, крик, ссора, ярость, орать, кричать в ухо, ругань
Мужчина обвиняет педагога в запугивании детейФото: depositphotos.com © URA.RU

Житель Челябинска Игорь Мотыгин, воспитавший порядка 60 приемных детей, пожаловался журналистам на провокации со стороны школьной учительницы. Он утверждает, что та на уроках оскорбляет ребят, угрожает им психбольницей и полицией.

«У нее претензии по поводу того, что дети срывают уроки, в то время как она же и провоцирует их. Говорит в присутствии класса, зная, что некоторые стоят на учете: „Вам нужно лечиться в психушке“, всячески оскорбляет, унижает, насмехается над моими детьми. Учительница говорит, что дети для меня — какие-то патроны и я ими пользуюсь. Угрожает им, что обратится в ПДН и их у меня заберут. Она написала заявление на меня в прокуратуру из-за поведения детей», — цитирует Игоря Мотыгина Telefakt.ru.

По мнению многодетного отца, поведение учительницы может быть связано с возбужденным в отношении него уголовным делом. Его обвиняют в присвоении 200 тысяч рублей с карточного счета одного из воспитанников. «Я думаю, что учительница как-то связана с заинтересованными лицами и пытается помочь затянуть дело, которое трещит по швам. Меня подозревали в подделке документов, но экспертиза этого не подтвердила. До этого школа дала характеристику, что дети посещают занятия и все нормально, а учительница как будто хочет испортить ее», — поясняет Мотыгин. Помимо журналистов, многодетный отец обратился также к директору школы с просьбой повлиять на учительницу.

Игорь Чукреев
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