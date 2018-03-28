11:17 28 марта 2018 0

Из-за технического сбоя Андрею Трубецкому пришлось сделать специальный выпуск блога Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой опубликовал необычный выпуск собственного видеоблога. Специальный выпуск изначально не планировался, но был сделан после обещания мэра ответить на вопросы подписчиков.

Андрей Трубецкой несколько дней назад в прямом эфире отвечал на вопросы подписчиков, но часть запросов от жителей района до главы не дошла из-за технического сбоя. В результате мэр пообещал, что ответит на все запросы. Также Трубецкой решил пояснить свой жесткий ответ одной из югорчанок, интересовавшейся, почему в районе не сносят балки, жителей которых расселили.

«В предыдущем блоге я комментировал обращение Евгении из городского поселения Белый Яр. Оно касалось переселения из балков. Получил отзыв от нее и других читателей блога и считаю нужным сказать следующее: я не стану говорить, что вы неправильно поняли меня. Люди давно, еще с советских времен живут в балках, но мы стараемся решить эту проблему, переселили более сотни семей за прошлый год, но они не убрали за собой мусор. Возможность комментировать блог нужна для получения обратной связи — многие блоги этого лишены. Мы не делали никаких исключений, комментировали честно и прямо. К сожалению, придется изменить этот порядок. Я оставляю за собой право игнорировать те вопросы, которые написаны с излишней эмоциональностью и негативом», — заявил Андрей Трубецкой, отметив, что он не одобряет такой подход, но вынужден так поступить.

роме того, главу Сургутского района в очередной раз спрашивали о переселении из ветхого и аварийного жилья — эта проблема одна из ключевых в муниципалитете. Трубецкой отметил, что в приоритете сейчас работа с аварийным жильем, а для этого жители должны прилагать больше усилий, чтобы признавать свои ветхие деревяшки непригодными. Мэр также рассказал, в каких поселениях и когда планируется строительство новых жилых домов.

Как ранее сообщало «URA.RU», глава Сургутского района Андрей Трубецкой первым из мэров ХМАО завел собственный видеоблог. У него несколько тысяч подписчиков на всех площадках, а с начала запуска блога выпуски посмотрели порядка 250 тысяч человек.