Полковник Захарченко заявил, что из изъятых у него 9 миллиардов ему принадлежат только 93 тысячи

Бывший замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток и превышении полномочий, сделал новое заявление по поводу изъятых у него средств. По его словам, из 9 млрд рублей ему принадлежали только 93 тысячи.
«Из всего имущества мне принадлежат 92 тысячи 800 рублей — денежное довольствие за месяц», — заявил Захарченко агентству ТАСС. При этом остальное имущество он приписал своим родственникам и «иным лицам». «О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов», — сказал полковник. Он также отметил, что по закону государство путем гражданского иска может изъять у него только имущество, принадлежащее ему, его супруге и несовершеннолетним детям.
Ранее «URA.RU» сообщало, что родственники Дмитрия Захарченко попытались через суд вернуть свое имущество, изъятое в пользу государства. Они утверждали, что их богатства были заработаны честным путем. Однако все претензии семьи были отклонены.