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23 марта 2018
22 марта 2018
09:18  23 марта 2018 0

Богатства семьи полковника-миллиардера Захарченко останутся у государства

Дмитрий Захарченко и его родственники попытались вернуть конфискованное имуществоФото: wikipedia.org
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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В Мосгорсуде прошло заседание по поводу жалобы родственников экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко, которые пытались вернуть свое имущество, обращенное в доход государства. По итогам разбирательства все претензии семьи были отклонены.

Отстоять свое право на конфискованную недвижимость в ходе процесса попытался как обвиняемый в растрате Виктор Захарченко, так и его сын Дмитрий, пишет «Коммерсант». Оба они утверждали, что 13 квартир, 14 машино-мест, а также более 8 млрд рублей были заработаны честным путем. Так, Виктор Захарченко якобы зарабатывал ростовщичеством, а муж сестры Захарченко-младшего смог приобрести недвижимость на средства, полученные от операций с криптовалютой.

Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев в ходе процесса смог ответить на все доводы ответчиков. Он рассказал, каким образом была доказана причастность Дмитрия Захарченко к приобретению недвижимости, стоимость которой в десятки раз выше его совокупного дохода за все годы службы в органах. Оказалось, что это удалось благодаря показаниям бывших жен и любовниц экс-полковника, которые регулярно получали от него огромные суммы. «Мы имеем дело с банальным случаем коррупции, с небанальной суммой незаконного обогащения», — сказал Бочкарев. В итоге Мосгорсуд оставил решение о конфискации имущества семьи в силе.

Напомним, экс-полковник Дмитрий Захарченко был арестован за взяточничество и превышение полномочий в сентябре 2016 года. Его отец Виктор Захарченко, в свою очередь, был обвинен в растрате и также арестован в апреле прошлого года, сообщала «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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