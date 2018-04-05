Ведущая программы «Давай поженимся» на «Первом канале» Лариса Гузеева напугала поклонников фотографией из больницы. На снимке, который актриса разместила в Instagram, она позирует с врачом на фоне медицинской техники с перебинтованной рукой.
Пользователи соцсети сразу задались вопросом, какую травму получила телеведущая. На многочисленные расспросы Гузеева ответила в шутливой форме: «Готовила День Рождения дочери, большой острый нож с высокой полки упал на руку и разрубил».
Как пишет «Экспресс-газета», в больницу артистка пришла не за медицинской помощью, а чтобы поздравить пластического хирурга Хасана Басиева с днем рождения. Гузеева пожелала имениннику здоровья и счастья, отметив, что многим он подарил «вторую жизнь» — красоту и молодость. Пользователи присоединились к поздравлениям телеведущей и оставили теплые комментарии в адрес хирурга.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Ларису Гузееву занесли в в базу данных украинского сайта «Миротворец». По информации «Русской планеты», причиной стало «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым и за «незаконную гастрольную деятельность».