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05 апреля 2018
16:52  05 апреля 2018 0

Гузеева напугала поклонников снимком с забинтованной рукой. «Нож упал и разрубил». ФОТО

Гузеева оставила шуточный комментарийФото: Лариса Гузеева, Instagram

Ведущая программы «Давай поженимся» на «Первом канале» Лариса Гузеева напугала поклонников фотографией из больницы. На снимке, который актриса разместила в Instagram, она позирует с врачом на фоне медицинской техники с перебинтованной рукой.

Пользователи соцсети сразу задались вопросом, какую травму получила телеведущая. На многочисленные расспросы Гузеева ответила в шутливой форме: «Готовила День Рождения дочери, большой острый нож с высокой полки упал на руку и разрубил».

Как пишет «Экспресс-газета», в больницу артистка пришла не за медицинской помощью, а чтобы поздравить пластического хирурга Хасана Басиева с днем рождения. Гузеева пожелала имениннику здоровья и счастья, отметив, что многим он подарил «вторую жизнь» — красоту и молодость. Пользователи присоединились к поздравлениям телеведущей и оставили теплые комментарии в адрес хирурга.

Фото: скрин Instagram Ларисы Гузеевой

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ларису Гузееву занесли в в базу данных украинского сайта «Миротворец». По информации «Русской планеты», причиной стало «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым и за «незаконную гастрольную деятельность».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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