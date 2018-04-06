{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Югры
12:28  06 апреля 2018 0

Против руководителя спортивного учреждения ХМАО возбуждено уголовное дело

Клипарт. ЯНАО , герб россии, уголовное дело
Теперь ему грозит реальное лишение свободы сроком до 6 летФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Руководителя спортивного учреждения в ХМАО поймали на мошенничестве. Следственное управление СКР по ХМАО-Югре уже возбудило уголовное дело. Об этом 6 марта «URA.RU» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

По версии следствия, руководитель спортивного учреждения в Лангепасе, пользуясь своим служебным положением, незаконно начислил сам себе премию и заработную плату. Общая сумма составила более 140 тысяч рублей. При этом имена и название учреждения СУ СКР не называет.

«В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия подозреваемый в добровольном порядке возместил ущерб, причиненный учреждению, однако это не является основанием для освобождения от уголовной ответственности», — говорится в сообщении следственного управления.

Стоит отметить, что санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде максимального наказания предусматривается лишение свободы сроком до 6 лет. Минимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров