Против руководителя спортивного учреждения ХМАО возбуждено уголовное дело

Руководителя спортивного учреждения в ХМАО поймали на мошенничестве. Следственное управление СКР по ХМАО-Югре уже возбудило уголовное дело. Об этом 6 марта «URA.RU» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.
По версии следствия, руководитель спортивного учреждения в Лангепасе, пользуясь своим служебным положением, незаконно начислил сам себе премию и заработную плату. Общая сумма составила более 140 тысяч рублей. При этом имена и название учреждения СУ СКР не называет.
«В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия подозреваемый в добровольном порядке возместил ущерб, причиненный учреждению, однако это не является основанием для освобождения от уголовной ответственности», — говорится в сообщении следственного управления.
Стоит отметить, что санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде максимального наказания предусматривается лишение свободы сроком до 6 лет. Минимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 500 тысяч рублей.