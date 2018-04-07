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Главные новости Свердловской области
21:57  07 апреля 2018 0

Самолет с уральскими туристами экстренно сел в Индии. «Был сильный хлопок». СКРИН

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
В Екатеринбурге земляков ждут уже 8 апреляФото: Pixabay

Чартерный рейс RL 8772 из вьетнамского Фукуока в Екатеринбург, который должен был прибыть в аэропорт Кольцово 7 апреля в 21:00, серьезно задерживается. Boeng 767-300 авиакомпании «Роял Флайт» (Royal Flight) вынужденно приземлился в Индии, и пока неизвестно, когда уральские туристы смогут вылететь на родину.

«В воздухе был сильный хлопок, и пилотам удалось посадить машину в Индии, в аэропорту Дели. Сейчас пассажирам сказали, что самолет будет заменен на другой», — проинформировал «URA.RU» один из читателей. На борту находились 345 пассажиров, передает RT.

«По техническим причинам самолет совершил посадку в Дели. Вылет в Екатеринбург будет возможен только после устранения всех технических неполадок», — сообщили «URA.RU» в авиакомпании. Будет ли лайнер заменен либо уральцы полетят домой этим же самолетом — пока неизвестно. По словам представителя «РОЯЛ ФЛАЙТ», это вся доступная на данный момент информация.

Судя по онлайн-табло, в Кольцово лайнер ждут около часа ночи 8 апреля. Авиаперевозчик не столь оптимистичен
Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Кольцово

Владимир Васин
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