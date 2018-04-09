«Мечел» не смог выполнить обязательства перед банками

Группа «Мечел» (в ее структуру входит Челябинский металлургический комбинат) не может выполнить все обязательства перед банками-кредиторами, среди которых ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. В марте компания обратилась к ним с просьбой изменить условия, но до сих пор не получила ответа.
В компании ожидают ответа от кредиторов в ближайшее время, однако российские банки воздерживаются от комментариев, сообщает газета «Ведомости». В 2017 году «Мечел» должен был соблюсти шесть финансовых ограничений, которые указаны в кредитных договорах. В 2016 году их было четыре (выполнить все также не удалось).
Согласно отчету, который «Мечел» опубликовал на Нью-Йоркской бирже, несмотря на финансовые проблемы, компания планирует большую инвестиционную программу на завершение Эльгинского месторождения угля (Якутия). Эксперты, опрошенные изданием, считают, что руководство хочет воспользоваться положительной ситуацией на угольном рынке, которая продлится около двух лет.
«Мечел» — российская горнодобывающая и металлургическая компания, принадлежащая миллиардеру Игорю Зюзину. По состоянию на 31 декабря 2017 году она не выплатила запланированную сумму основного долга и процентов в размере почти 88 млрд рублей. Основной долг только перед Сбербанком составляет 1,2 млрд долларов, напоминает «Национальная служба новостей».
Ранее, 7 марта, стало известно, что челябинский Росприроднадзор намерен подать в суд на Челябинский металлургический комбинат. Поводом стал экстремально высокий выброс ртути в Миассе.