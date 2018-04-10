07:04 10 апреля 2018 0

Награды получили 15 команд Фото: здесь и далее Владислав Суханов

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа 5 апреля состоялась церемония закрытия пятого сезона соревнований «Школьной волейбольной лиги» (ШВЛ). По словам организаторов, на церемонии награждения присутствовали игроки, их родители, тренеры, друзья, представители власти — всего около 1000 человек.

Приветственное слово сказал глава города Василий Тихонов. Он отметил, что гордится достижениями школьников и тем, что мастерам из волейбольного клуба «Самотлор» растет достойная смена. Потом на призеров состязания пролился настоящий дождь из наград, оваций и подарков. 15 из 57 команд получили медали и денежные сертификаты на несколько десятков тысяч рублей — на приобретение профессиональной спортивной экипировки. Также все участники до единого получили футболки с символикой ШВЛ, каждая сборная — торты в виде волейбольного мяча. Попечительский совет турнира устроил для подростков шоу под названием «Volleyball party». Во время развлекательной части на сцене выступили несколько музыкальных коллективов и исполнителей.

Уникальный спортивный проект появился по инициативе педагогов города и существует уже пять лет. Воплотить идею в жизнь помог председатель городской федерации волейбола, депутат Тюменской областной думы, генеральный директор АО «Горэлектросеть» Юрий Елин. По его словам, турнир — далеко не последний. «Возможно, те мальчишки и девчонки, что играют сейчас, однажды приведут в спортивные залы своих детей, и такая эстафета поколений станет лучшим гарантом того, что один из немногих в России проектов по развитию массового детского волейбола никогда не канет в лету», — сказал Елин.

Матчи нового сезона ШВЛ стартуют в ноябре 2018 года и вновь объединят игроков до следующего апреля. Многие из команд начали готовиться к ним уже сейчас. Напомним, в рамках турнира на его площадках играли более 600 старшеклассников города и учеников сузов.

Василий Тихонов сказал приветственное слово