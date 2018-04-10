СМИ: В России создадут офшоры, чтобы помочь «санкционным» бизнесменам

В России откроют две офшорные зоны, которые спасут деньги бизнесменов, попавших под американские санкции. Территории со специальным режимом могут появиться на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский во Владивостоке, узнали «Ведомости».
Поправки были разработаны Минэкономразвития и сейчас проходят согласования профильными ведомствами, отмечает «Национальная служба новостей». Решение могут принять уже на весенней сессии Госдумы.
Введение американских санкций лишь ускорило появление российских офшоров. Инициатива давно обсуждалась, но санкции против российских чиновников и бизнесменов активизировали процесс. Только за 9 апреля потери предпринимателей составили 14 млрд долларов, напоминает «Утро.ру». Проект позволит вернуть деньги в Россию из других стран в кратчайшие сроки и без выплаты налогов, сохранив при этом их правовую форму, говорят его сторонники.
Одной из ответных мер России на американскую агрессию может стать полный отказ от операционной системы Microsoft. Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов пояснил, что США понесут серьезные потери, а акции крупнейшей компании рухнут в цене, напоминает «Федеральное агентство новостей».