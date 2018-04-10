{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
12:26  10 апреля 2018 5

СМИ: В России создадут офшоры, чтобы помочь «санкционным» бизнесменам

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума
Решение могут принять в течение двух месяцевФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

В России откроют две офшорные зоны, которые спасут деньги бизнесменов, попавших под американские санкции. Территории со специальным режимом могут появиться на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский во Владивостоке, узнали «Ведомости».

Поправки были разработаны Минэкономразвития и сейчас проходят согласования профильными ведомствами, отмечает «Национальная служба новостей». Решение могут принять уже на весенней сессии Госдумы.

Введение американских санкций лишь ускорило появление российских офшоров. Инициатива давно обсуждалась, но санкции против российских чиновников и бизнесменов активизировали процесс. Только за 9 апреля потери предпринимателей составили 14 млрд долларов, напоминает «Утро.ру». Проект позволит вернуть деньги в Россию из других стран в кратчайшие сроки и без выплаты налогов, сохранив при этом их правовую форму, говорят его сторонники.

Одной из ответных мер России на американскую агрессию может стать полный отказ от операционной системы Microsoft. Глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов пояснил, что США понесут серьезные потери, а акции крупнейшей компании рухнут в цене, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров