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10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
15:50  10 апреля 2018 4

В Екатеринбурге налоговая собирает неуспешных бизнесменов, чтобы «разогнать все это комарье»

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По словам источника, в налоговой решили, что если бизнес платит мало налогов, то и возиться с ним нет смыслаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Екатеринбурге местных предпринимателей собирают на странную встречу с налоговой службой, рассказали «URA.RU» представители бизнеса. Уральцам разослали письма, обязывающие прийти их в инспекцию 17 апреля. Но, как вспоминают бизнесмены, когда они в прошлый раз собрались подобным образом, их просто отругали за низкую рентабельность и предложили закрыть бизнес.

По словам анонимного собеседника, сообщения от налоговиков пришли мелким предпринимателям в Октябрьском районе через сервис «Контур.Бухгалтерия» с формулировкой: «Для дачи пояснений и участия в составлении протокола по административному нарушению в связи с нарушением сроков сдачи налоговой отчетности».

Источник «URA.RU» отметил, что за отказ от встречи автор писем угрожает предпринимателям штрафами, при этом никакой конкретики по допущенным нарушениям в документах нет. «Интересно, что письма не адресованы конкретным бизнесменам, они безыменные — всем руководителям упала общая текстовка. Обычно налоговая так не работает. Присылают не уведомление, а требование заплатить штраф в связи с определенным нарушением. Если не платишь, банк потом блокирует деньги на счете и затем они снимаются», — сказал источник.

Собеседник рассказал, что бизнесмены в Екатеринбурге уже сталкивались с подобной ситуацией два года назад. Тогда их визит в налоговую инспекцию закончился скандалом.

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«Там сидели представители налоговой, пенсионного фонда, администрации. Бизнесменам заявили: либо платите больше налогов, либо закрывайтесь. Мол, надоело возиться с мелочевкой. Нарушений серьезных нет, налогов платят мало, потому что нет прибыли из-за кризиса. По сути, предпринимателей собирают, чтобы устроить дебош и разогнать все это комарье», — сказал источник агентства.

В пресс-службе УФНС России по Свердловской области «URA.RU» подтвердили, что на 17 апреля директоров различных организаций вызвали в инспекцию. Но подчеркнули, что только для того, чтобы составить протоколы об административных правонарушениях.

«Налоговые органы на основании Налогового кодекса вправе вызывать … налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах», — заявили в управлении.

Сергей Дианов
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