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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Свердловской области
14:58  11 января 2018 0

Деловая активность в Екатеринбурге близка к нулю. Налоговая уговаривает бизнесменов не регистрировать фирмы

Пресс-конференция
Евгений Артюх переквалифицировался в исследователи-аналитикиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Деловая активность в Екатеринбурге в конце 2017 года снизилась: предприниматели стали реже создавать ООО и получать статус «индивидуальных». Таковы результаты исследования, проведенного НП «Центр развития правовых и управленческих технологий» (партнер регионального отделения «ОПОРЫ России»), которые есть в распоряжении агентства.

Опросив в ноябре—декабре 2017 года 120 руководителей, оказывающих регистрационные услуги юрфирмам, их партнеров и профильных специалистов, аналитики пришли к выводу о резком падении индекса деловой активности в мегаполисе.

85% респондентов заявило об уменьшении числа поступающих им запросов о регистрации ООО по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. 14% участников исследования ответили, что поток клиентов остался на прежнем уровне. И лишь в 1% случаев он вырос.

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Екатеринбургские бизнесмены говорят о запугивании со стороны ФНС
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Один из респондентов пояснил: «ФНС по месту постановки на учет усилила контроль над вновь создаваемыми юрлицами. Проводятся опросы учредителей на предмет планируемой хозяйственной деятельности. Появилась некая форма презумпции виновности налогоплательщика в организации схем оптимизации налогообложения. В ряде случаев инспекция ФНС по месту постановки на учет запугивает предстоящими проверками, вводят учредителей в заблуждение и добиваются отказа от госрегистрации новых юрлиц».

Другой участник исследования привел пример, когда сотрудники ФНС, не желая регистрировать новое юрлицо и проводя с этой целью беседу с учредителем, попросили его подписать лист бумаги, пояснив, что это формальность, которая фиксирует сам факт проведенной беседы. После того, как указанная бумага была подписана, выяснилось, что на обороте был текст о добровольном отказе учредителя от регистрации предприятия.

70% респондентов заявило об уменьшении запросов на регистрацию ИП. 27% участников исследования говорят, что число заявок осталось на прежнем уровне, 3% свидетельствуют об их увеличении. В качестве причин падения активности в этой сфере респонденты упоминают об общем снижении экономической активности, а также о запуске ФНС сервисов по самостоятельной регистрации ИП.

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Бизнесмены используют НКО для продолжения своего коммерческого бизнеса
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

О падении объема запросов на регистрацию некоммерческих организаций (НКО) свидетельствует 55% респондентов. Респонденты отметили переток их клиентов из коммерческой сферы, где они вели бизнес в соответствующих формах, в некоммерческую, где они продолжают свою деятельность под видом социально ориентированных НКО.

Наибольшим образом разделились мнения респондентов о тренде по вопросу ликвидации юрлиц и ИП. 30% заявили, что число таких заявок выросло, 40% — что оно уменьшилось. Участники исследования отметили, что официальная ликвидация юридического лица — длительная и дорогостоящая процедура, на которую не все клиенты соглашаются. Многие из них просто перестают сдавать отчетность, совершать операции по счету, в результате чего компания по решению ИФНС в упрощенном порядке признается недействующей и исключается из ЮГРЮЛ.

Как пояснил «URA.RU» руководитель НП «Центр развития правовых и управленческих технологий» Евгений Артюх, число запросов в юридические фирмы — один из основных маркеров деловой активности. «Рынок регистрационных услуг не развивается. Юридические фирмы продолжают обслуживать тех клиентов, с которыми до этого работали. Новых бизнесов практически нет. Налицо стагнация в экономике и отсутствие делового оптимизма».

В УФНС по Свердловской области пояснили, что беседы с обращающимися заявлениями о регистрации новых фирм гражданами проводятся в интересах заявителей: «УК РФ предусматривает ответственность за незаконное образование юридического лица (статья 173.1) и за незаконное использование документов для образования юридического лица (статья 173.2). В 2017 году налоговыми органами Свердловской области передано в правоохранительные органы 137 таких материалов. В результате возбуждено 55 уголовных дел. Судами в 2017 году вынесено 26 обвинительных приговоров. Именно поэтому налоговыми органами проводятся мероприятия по информированию заявителей о наступлении ответственности за незаконное образование юридического лица».

Представители налоговой инспекции также попросили бизнесменов обращаться в УФНС по Свердловской области с жалобами на инспекторов, совершающих, по мнению бизнесменов, неправомерные действия: «Будем разбираться по каждому конкретному случаю».

Константин Джултаев
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