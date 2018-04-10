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10 апреля 2018
21:38  10 апреля 2018 0

Telegram потроллил ФСБ железными ключами от мессенджера. ФОТО

Ключи шифрования оказались металлическимиФОТО: Павел Чиков, Telegram-канал

Адвокат компании Telegram Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канале шуточное обращение Павла Дурова к главе Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову. Ему создатель мессенджера якобы передал ключи от Telegram.

«Направляю вам ключи (две штуки) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями», — говорится в заявлении. К документу прилагается связка металлических ключей.

Новость по теме
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

6 апреля Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подала в московский суд иск о блокировке мессенджера Telegram. Причиной стал отказ компании предоставить ключи шифрования по запросу ФСБ. В Telegram объяснили, что это невозможно, Роскомнадзор счет это лукавством, напоминает телеканал 360.

Советник президента РФ Владимира Путина по развитию Интернета Герман Клименко порекомендовал россиянам перейти с Telegram на ICQ. Он отметил, что ему очень нравится этот мессенджер.

Роскомнадзор пообещал не блокировать Telegram до решения суда, напоминает «Национальная служба новостей».В Минкомсвязи прокомментировали решение ведомства подать в суд, уточняет RT.

Павел Чиков, Telegram-канал

Наталья Михалева
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