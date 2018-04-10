Адвокат компании Telegram Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канале шуточное обращение Павла Дурова к главе Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову. Ему создатель мессенджера якобы передал ключи от Telegram.
«Направляю вам ключи (две штуки) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями», — говорится в заявлении. К документу прилагается связка металлических ключей.
6 апреля Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) подала в московский суд иск о блокировке мессенджера Telegram. Причиной стал отказ компании предоставить ключи шифрования по запросу ФСБ. В Telegram объяснили, что это невозможно, Роскомнадзор счет это лукавством, напоминает телеканал 360.
Советник президента РФ Владимира Путина по развитию Интернета Герман Клименко порекомендовал россиянам перейти с Telegram на ICQ. Он отметил, что ему очень нравится этот мессенджер.
Роскомнадзор пообещал не блокировать Telegram до решения суда, напоминает «Национальная служба новостей».В Минкомсвязи прокомментировали решение ведомства подать в суд, уточняет RT.