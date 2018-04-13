Появилась информация о том, чувствует себя главный редактор свердловской «Областной газеты» Дмитрий Полянин, госпитализированный накануне ГКБ №23 Екатеринбурга после нападения на него неизвестных, которые избили его прутьями арматуры. Как уже сообщало «URA.RU», состояние пострадавшего не такое уж тяжелое, как это было озвучено изначально.
«Он находится не в реанимации и в реанимацию не поступал, — рассказал „URA.RU“ источник в медицинских кругах. — У него действительно сломано ребро, но сотрясения нет — ему поставили [диагноз] „ушиб головного мозга“. Но за ним действительно внимательно следят, так как врачи опасались кровоизлияния в мозг».
Официально представители екатеринбургского горздрава и больницы ничего не комментируют: известно, что пациент запретил им рассказывать СМИ о его состоянии.
Нападение на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина произошло накануне во дворе его дома в центре Екатеринбурга: двое неизвестных дождались, пока он припаркует возле подъезда машину, и напали на него в тот момент, когда он открывал дверь подъезда. Нанеся удары по голове прутьями арматуры, они скрылись за углом дома.
Полянин дошел до будки и позвал на помощь охранников: вместе они попытались преследовать напавших, но во дворе уже никого не было. Полянина госпитализировали в ГКБ №23 Екатеринбурга. На следующее утро Полянин рассказал сотрудникам возглавляемого им издания о произошедшем нападении, после чего «ОГ» и опубликовало новость, взорвавшую повестку.