{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:58  13 апреля 2018 0

Стало известно о состоянии главреда «Областной газеты» после избиения. «Боялись кровоизлияния в мозг»

Презентация сайта
Его состояние не столь тяжелое, как было озвучено изначальноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появилась информация о том, чувствует себя главный редактор свердловской «Областной газеты» Дмитрий Полянин, госпитализированный накануне ГКБ №23 Екатеринбурга после нападения на него неизвестных, которые избили его прутьями арматуры. Как уже сообщало «URA.RU», состояние пострадавшего не такое уж тяжелое, как это было озвучено изначально.

«Он находится не в реанимации и в реанимацию не поступал, — рассказал „URA.RU“ источник в медицинских кругах. — У него действительно сломано ребро, но сотрясения нет — ему поставили [диагноз] „ушиб головного мозга“. Но за ним действительно внимательно следят, так как врачи опасались кровоизлияния в мозг».

Официально представители екатеринбургского горздрава и больницы ничего не комментируют: известно, что пациент запретил им рассказывать СМИ о его состоянии.

Статья по теме
Как было совершено нападение на главреда «Областной газеты»?

Нападение на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина произошло накануне во дворе его дома в центре Екатеринбурга: двое неизвестных дождались, пока он припаркует возле подъезда машину, и напали на него в тот момент, когда он открывал дверь подъезда. Нанеся удары по голове прутьями арматуры, они скрылись за углом дома.

Полянин дошел до будки и позвал на помощь охранников: вместе они попытались преследовать напавших, но во дворе уже никого не было. Полянина госпитализировали в ГКБ №23 Екатеринбурга. На следующее утро Полянин рассказал сотрудникам возглавляемого им издания о произошедшем нападении, после чего «ОГ» и опубликовало новость, взорвавшую повестку.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров