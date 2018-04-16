Чубайс купил бизнес-центр возле Кремля

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс стал совладельцем третьей очереди бизнес-центра «Романов двор». Стоимость здания в пешей доступности от Кремля оценивается в 2,48 миллиарда рублей.
К участию в девелоперском проекте Чубайса пригласил экс-соучредитель компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян. Партнеры выкупили третью очередь московского офисного центра посредством приобретения долей хозяйственного общества «Ингео». Согласно данным ЕГРЮЛ, партнеры приобрели 90% долей в «Ингео». Еще 10% остались у кипрской «Дуилд констракшнз лимитед».
Общая площадь бизнес-центра «Романов двор» — 51 500 кв. м, из них 7888 кв. м — третья очередь, пишет газета «Ведомости». Таким образом, что в ходе сделки Чубайс приобрел 7100 кв. м. Рыночную стоимость одного квадратного метра бизнес-центра эксперты оценили в 350 000 рублей. Получается, что доля Чубайса составляет 2,48 млрд рублей.
«Романов двор» — бизнес-центр в Романовом переулке, в самом центре Москвы, напротив Кремля. Ранее там располагался главный офис «Тройки диалог». Третья очередь проекта была введена в строй в конце 2014 года, девелопером выступала RD Group Варданяна и партнеров.