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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:14  16 апреля 2018 0

Чубайс купил бизнес-центр возле Кремля

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, чубайс анатолий
Чубайс стал совладельцем бизнес-центра «Романов двор»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс стал совладельцем третьей очереди бизнес-центра «Романов двор». Стоимость здания в пешей доступности от Кремля оценивается в 2,48 миллиарда рублей.

К участию в девелоперском проекте Чубайса пригласил экс-соучредитель компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян. Партнеры выкупили третью очередь московского офисного центра посредством приобретения долей хозяйственного общества «Ингео». Согласно данным ЕГРЮЛ, партнеры приобрели 90% долей в «Ингео». Еще 10% остались у кипрской «Дуилд констракшнз лимитед».

Общая площадь бизнес-центра «Романов двор» — 51 500 кв. м, из них 7888 кв. м — третья очередь, пишет газета «Ведомости». Таким образом, что в ходе сделки Чубайс приобрел 7100 кв. м. Рыночную стоимость одного квадратного метра бизнес-центра эксперты оценили в 350 000 рублей. Получается, что доля Чубайса составляет 2,48 млрд рублей.

«Романов двор» — бизнес-центр в Романовом переулке, в самом центре Москвы, напротив Кремля. Ранее там располагался главный офис «Тройки диалог». Третья очередь проекта была введена в строй в конце 2014 года, девелопером выступала RD Group Варданяна и партнеров.

Павел Маркуш
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