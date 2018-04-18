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18 апреля 2018
19:32  18 апреля 2018 0

Доходы россиян растут второй месяц подряд

Кошель и аварийка, кошелек
Средний оклад в марте составил 41700 рублей без вычета НДФЛФото: Александр Мамаев © URA.RU

Средний рост доходов населения России в марте текущего года составил 4,1% в годовом выражении. В феврале зарплата россиян повышалась на 4,3%. Повышение в первую очередь коснулось работников бюджетной сферы. Так, в феврале госструктуры начали повышать оклады, чтобы выполнить майские указы президента РФ.

Сотрудники федеральной службы государственной статистики в январе 2018 отметили падение доходов населения на 7% из-за того, что годом ранее пенсионеры получили единовременную выплату пять тысяч рублей. Без учета этих выплат доходы не изменились.

Отчет Росстата показывает, что за первый квартал 2018 года доходы повысились на 0,9% с учетом выплаты или на 3%, если единовременную выплату не учитывать. Так, средний оклад в марте увеличился на 9% в номинальном выражении или на 6,5% в реальном к февралю 2017 года — до 41700 рублей (без вычета НДФЛ). Ранее в России зафиксирован рекордный рост реальных зарплат населения. Так, в январе—феврале 2018 года доходы увеличились на 10,5%, что является наибольшим показателем за последние пять лет.

Также стало известно, что средняя зарплата федеральных чиновников составила 118 тысяч рублей, пишет ИА FlashNord. Больше всего денег платят в аппарате правительства — 227 тысяч рублей и в администрации президента — 217 тысяч рублей. При этом в 2017 году оклады чиновников снизились на 0,5% в сравнении с 2016 годом.

Иван Шестак
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