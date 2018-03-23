{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
Главные новости Москвы
17:53  23 марта 2018 0

В России зафиксирован рекордный рост зарплат

Клипарт , взятка, зарплата, денежные купюры, конверт
Зарплаты россиян побили прошлогодние рекордыФото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
все новости сюжета

Реальные заработные платы россиян в январе—феврале 2018 года увеличились на 10,5%, что является рекордным показателем для последних пяти лет. Такие цифры озвучил глава Минтруда РФ Максим Топилин со ссылкой на данные Росстата.

«В 2017 году мы смогли обеспечить реализацию майских указов по выплатам заработной платы работников бюджетного сектора, отдельных категорий граждан — это позволило серьезным образом повлиять на ситуацию с доходами населения. Буквально на днях Росстат опубликовал данные за январь—февраль — реальные заработные платы увеличились на 10,5%. Такого роста за два месяца мы не наблюдали на протяжении последних пяти лет», — цитирует Топилина ТАСС.

Согласно данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата педагогических работников составила почти 35 тысяч рублей в месяц, преподавателей вузов — 63 тысячи, врачей — 56 тысяч. Средний доход сотрудников медицинских учреждений вышел на уровень 30 тысяч, соцработники получают чуть меньше — 25 тысяч.

Напомним, что майские указы президента РФ от 2012 года предусматривали существенное увеличение заработной платы работников бюджетной сферы. Зарплаты отдельных категорий граждан должны были увеличиться до 200 и 100% от средней зарплаты в регионе.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров