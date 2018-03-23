В России зафиксирован рекордный рост зарплат

Реальные заработные платы россиян в январе—феврале 2018 года увеличились на 10,5%, что является рекордным показателем для последних пяти лет. Такие цифры озвучил глава Минтруда РФ Максим Топилин со ссылкой на данные Росстата.
«В 2017 году мы смогли обеспечить реализацию майских указов по выплатам заработной платы работников бюджетного сектора, отдельных категорий граждан — это позволило серьезным образом повлиять на ситуацию с доходами населения. Буквально на днях Росстат опубликовал данные за январь—февраль — реальные заработные платы увеличились на 10,5%. Такого роста за два месяца мы не наблюдали на протяжении последних пяти лет», — цитирует Топилина ТАСС.
Согласно данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата педагогических работников составила почти 35 тысяч рублей в месяц, преподавателей вузов — 63 тысячи, врачей — 56 тысяч. Средний доход сотрудников медицинских учреждений вышел на уровень 30 тысяч, соцработники получают чуть меньше — 25 тысяч.
Напомним, что майские указы президента РФ от 2012 года предусматривали существенное увеличение заработной платы работников бюджетной сферы. Зарплаты отдельных категорий граждан должны были увеличиться до 200 и 100% от средней зарплаты в регионе.