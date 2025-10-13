Доцент Моисеев: изменения в оплате ЖКУ связаны с зарплатой россиян

Перенос крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) напрямую связан с датами получения зарплаты большинством россиян. Эта мера призвана сделать процесс оплаты более удобным для граждан и снизить количество непреднамеренных просрочек. Об этом рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
«Единообразие будет удобным для граждан, многие из которых получают зарплату с 10 по 15-е число. Снизится количество ненамеренных просрочек и появится больше времени для пересчета спорных платежей», — пояснил Моисеев агентству «Прайм».
Эксперт пояснил, что в настоящее время крайний срок оплаты ЖКУ — 10-е число, но его можно изменить по решению общего собрания жильцов или договору управления. Однако после 1 марта 2026 года для всех будет установлен единый и непереносимый срок — 15-е число каждого месяца. Моисеев также отметил, что изначально в проекте этой нормы не было, она появилась на этапе второго чтения.
Ранее о переносе крайнего срока оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число каждого месяца с 1 марта 2026 года сообщал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отмечал, что это изменение направлено на удобство потребителей, так как большинство россиян получают зарплату в период с 10-го по 15-е число. Депутаты Госдумы ранее уже подчеркивали, что перенос срока оплаты ЖКУ связан с необходимостью синхронизировать даты поступления зарплат и платежей, чтобы снизить риск просрочек и начисления пеней.
