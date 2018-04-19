В Европе выпустили купюру номиналом ноль евро

02:13 19 апреля 2018 0

Стоимость одной купюры составляет три евро Фото: Twitter / @EuroSouvenirDE

В Германии в родном городе немецкого мыслителя и экономиста Карла Маркса выпустили купюры номиналом ноль евро. Событие приурочили к 200-летию со дня его рождения.

Сувенирные купюры с изображением Маркса стоимостью три евро за штуку выпустила местная туристическая компания. Первый тираж в пять тысяч экземпляров был напечатан еще в марте и разошелся за месяц по всему миру: от Латинской Америки до Австралии, пишет The Local.

Следующая партия, которая поступит в продажу уже 23 апреля, будет состоять из 20 тысяч купюр.