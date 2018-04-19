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Главные новости Челябинской области
15:24  19 апреля 2018 0

Парковки в центре Челябинска сделают платными с середины лета

Платная парковка на квадрате улиц Мамина-Сибиряка-Ленина-Тургенева-Малышева. Екатеринбург, платная парковка
Парковка в центре Челябинска будет стоить 30 рублей в часФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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С середины лета ЗАО «Управляющая компания „РВМ Капитал“» (RWM Сapital) начнет тестировать систему платных парковок в центре Челябинска. При этом платить водители станут только с сентября, заявил корреспонденту «URA.RU» руководитель проектных активов компании Алексей Павлюк.

«Концессионное соглашение с мэрией заключено. Готовимся делать разметку, устанавливать паркоматы и всю необходимую инфраструктуру, включая центр обработки данных. С середины лета парковки начнут работать бесплатно в тестовом режиме. А с сентября уже платно. Всего намерены создать 5-7 тысяч машино-мест. Согласование адресного перечня еще не завершено», — добавил представитель концессионера.

Первой попытку открыть платные парковки в центре Челябинска предприняла компания, считающаяся аффилированной с депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Затем власти объявили о переговорах с компанией «РВМ Капитал». По условиям концессионного соглашения инвестор должен вложить около 300 млн рублей в создание единого парковочного пространства в центре Челябинска, после чего будет зарабатывать на водителях. Власти уверены, что благодаря такому сотрудничеству пересадят горожан в общественный транспорт.

Совещание по подготовке мероприятий к проведению саммита ШОС и БРИКС в 2020 году. Челябинск, павлюк алексей
Алексей Павлюк обещает, что после платных парковок в центре Челябинска его компания переключится на областные проекты
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«РВМ Капитал» реализует в Челябинске еще несколько подобных проектов. Компания заключила с мэрией концессионное соглашение о строительстве набережной реки Миасс от улицы Кирова и почти до дорожной развязки на улице Братьев Кашириных. Стоимость проекта — от 1,2 до 1,3 млрд рублей. «РВМ Капитал» вложит свои 200-300 млн рублей, остальную сумму возьмет в кредит. А отбивать вложения будет за счет сдачи в аренду площадок под общепит и дотации из областного бюджета через городской бюджет. Еще один проект московской фирмы — строительство высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург, которое пока находится на стадии обсуждения концессионного соглашения.

«Мы заключили стратегическое соглашение с правительством области. Планов громадье. Сейчас сконцентрированы на доведении действующих планов до реализации. Но в перспективе рассматриваем пул объектов не только в городе, но и в области», — добавил Алексей Павлюк.

Гендиректором ЗАО УК «РВМ Капитал» является Сергей Орлов — бывший советник экс-президента РЖД Владимира Якунина, он работал в «ТрансКредитБанке» и других крупных структурах. Выпускник юрфака Санкт-Петербургского госуниверситета — весьма серьезный бизнесмен.

Сергей Леонов
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