Из больницы выписали мальчика, выпрыгнувшего из горящей «Зимней вишни»

В пятницу, 20 апреля, в Кемерове из больницы выписали 11-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы, выпрыгнув с четвертого этажа горящего ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщил представитель Областной детской клинической больницы.
«Мальчик сегодня выписан на домашний режим реабилитации. Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации», — передает РИА «Новости» источник в клинической больнице, где ребенок провел почти месяц. Отмечается, что мальчик в сгоревшем торговом центре потерял родителей и младшую сестру. Его опекуном станет бабушка. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын.
Ранее у мальчика диагностировали отравление продуктами горения, перелом костей таза без смещения, а также ушибы печени, сердца, почек и легких. Его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящее время в больнице им. М. А. Подгорбунского в столице Кузбасса находится еще один пострадавший — выпрыгнувший из горящего ТЦ 18-летний молодой человек, напоминает «Федеральное агентство новостей». Пожар в кемеровском четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» случился 25 марта. Жертвами трагедии стали 79 человек, 64 погибли, из них — 41 ребенок.