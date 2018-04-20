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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:41  20 апреля 2018 0

Из больницы выписали мальчика, выпрыгнувшего из горящей «Зимней вишни»

Кемерово. День 3-ий, последствия пожара, тц зимняя вишня
Ребенку предстоит еще один курс реабилитацииФото: Данил Айкин © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В пятницу, 20 апреля, в Кемерове из больницы выписали 11-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы, выпрыгнув с четвертого этажа горящего ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщил представитель Областной детской клинической больницы.

«Мальчик сегодня выписан на домашний режим реабилитации. Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации», — передает РИА «Новости» источник в клинической больнице, где ребенок провел почти месяц. Отмечается, что мальчик в сгоревшем торговом центре потерял родителей и младшую сестру. Его опекуном станет бабушка. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын.

Ранее у мальчика диагностировали отравление продуктами горения, перелом костей таза без смещения, а также ушибы печени, сердца, почек и легких. Его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. В настоящее время в больнице им. М. А. Подгорбунского в столице Кузбасса находится еще один пострадавший — выпрыгнувший из горящего ТЦ 18-летний молодой человек, напоминает «Федеральное агентство новостей». Пожар в кемеровском четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» случился 25 марта. Жертвами трагедии стали 79 человек, 64 погибли, из них — 41 ребенок.

Иван Шестак
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