{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:54  24 апреля 2018 0

Россия прекращает финансирование системы ГЛОНАСС

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , глонасс, навигационная спутниковая система
Компания «ГЛОНАСС» должна стать полностью самоокупаемойФото: depositphotos.com © URA.RU

Акционерное общество «ГЛОНАСС» перестанет получать средства из госбюджета уже в 2018 году. Об этом зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил Владимиру Путину.

Компания «ГЛОНАСС» собирается стать полностью самоокупаемой, сообщает «Национальная служба новостей». По словам Рогозина, таким образом подтверждается успешная коммерциализация деятельности предприятия, создающего российские спутниковые системы. Владимир Путин положительно оценил достигнутые результаты в этом направлении и призвал развивать его дальше.

Российская ГЛОНАСС является одной из двух функционирующих систем глобальной спутниковой навигации. В ее основе — 24 спутника, движущиеся по орбите в трех плоскостях. Она имеет большую устойчивость, чем американская GPS, так как ее аппараты не имеют резонанса с вращением Земли.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров