Россия прекращает финансирование системы ГЛОНАСС

21:54 24 апреля 2018 0

Компания «ГЛОНАСС» должна стать полностью самоокупаемой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Акционерное общество «ГЛОНАСС» перестанет получать средства из госбюджета уже в 2018 году. Об этом зампредседателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил Владимиру Путину.

Компания «ГЛОНАСС» собирается стать полностью самоокупаемой, сообщает «Национальная служба новостей». По словам Рогозина, таким образом подтверждается успешная коммерциализация деятельности предприятия, создающего российские спутниковые системы. Владимир Путин положительно оценил достигнутые результаты в этом направлении и призвал развивать его дальше.

Российская ГЛОНАСС является одной из двух функционирующих систем глобальной спутниковой навигации. В ее основе — 24 спутника, движущиеся по орбите в трех плоскостях. Она имеет большую устойчивость, чем американская GPS, так как ее аппараты не имеют резонанса с вращением Земли.