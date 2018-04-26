Энергетики подготовят Сургут к первомайской демонстрации и параду Победы

Энергетики Сургута обеспечат бесперебойное энергоснабжение в городе для проведения первомайской демонстрации и парада Победы. С 28 апреля на время майских праздников ООО «Сургутские городские электрические сети» (СГЭС) вводит режим «повышенной готовности».
Специалисты смонтируют временное электроснабжение на улицах Ленина, Энгельса и возле Мемориала Славы. Для этого они установят распределительные щиты и протянут самонесущий изолированный провод. Также во время праздников энергетики будут особенно следить за энергооборудованием социально значимых объектов.
В настоящее время работники ООО «СГЭС» проводят дополнительные осмотры всех трансформаторных и распределительных пунктов, снабжающих электроэнергией объекты жизнеобеспечения и места праздничных гуляний. Для разрешения нештатных ситуаций в День труда и в День Победы будут дежурить три оперативно-ремонтные бригады и спецтехника. На случаи аварийно-восстановительных работ в компании подготовят необходимое оборудование.