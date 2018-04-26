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26 апреля 2018
18:18  26 апреля 2018 0

Звезда сериала «Воронины» пожаловался, что его донимают из-за опасной болезни

Борис Клюев опровергает информацию о болезниФото: кадр из сериала

Народный артист РФ Борис Клюев прокомментировал информацию о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. Он признался, что теперь из-за этого его донимают журналисты.

По словам звезды сериала «Воронины», никакого серьезного заболевания у него нет, пишет телеканал 360. «Какая сволочь это написала, делать, что ли, больше нечего. И сегодня с утра все звонят, моему агенту звонили, режиссеру, поклонники „Ворониных“ просто одолевают всех. Все нормально, здоров и невредим! Я, конечно, опровергаю», — заявил актер. По его признанию, такое с ним случается не в первый раз — однажды о нем уже распространяли неверную информацию.

Ранее СМИ сообщили, что у Клюева якобы диагностировали некое опасное заболевание легких. Отмечалось, что он сам обратился к врачам с жалобами и даже сам прокомментировал ситуацию.

Дарья Корчак
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