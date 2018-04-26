{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,60
Динамика за 2 недели
Евро 76,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
15:04  26 апреля 2018 0

У звезды сериала «Воронины» нашли опасную болезнь

Борису Клюеву предстоит долгое и сложное лечениеФото: страница borisklyuyev.official в социальной сети Instagram

Народный артист России Борис Клюев обратился к врачам за помощью. 73-летний актер пожаловался на проблемы с легкими. Теперь исполнителю роли Николая Петровича в сериале «Воронины» предстоит долгое и сложное лечение.

О недомогании и предстоящем лечении артиста сообщили журналисты проекта Mash. Издание отмечает, что врачи диагностировали у Клюева «тяжелое заболевание». О самом диагнозе актер не распространяется, упомянув лишь, что проблемы связаны с легкими. «Сдаваться не собираюсь», — прокомментировал ситуацию Борис Клюев.

Еще в прошлом году Бориса Клюева мучили сильные приступы радикулита. Тогда ему провели курс ультрафиолетового облучения и ультразвука. Но в марте 2018 года приступы возобновились. После окончания съемок Клюеву удалили спинномозговую грыжу, передает портал «Утро.ру».

Борис Клюев — советский и российский актер театра и кино. В 2002 году получил звание народного артиста Российской Федерации. Самые известные роли в кино — Рошфор из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» и Майкрофт Холмс из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров