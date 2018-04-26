У звезды сериала «Воронины» нашли опасную болезнь

Народный артист России Борис Клюев обратился к врачам за помощью. 73-летний актер пожаловался на проблемы с легкими. Теперь исполнителю роли Николая Петровича в сериале «Воронины» предстоит долгое и сложное лечение.
О недомогании и предстоящем лечении артиста сообщили журналисты проекта Mash. Издание отмечает, что врачи диагностировали у Клюева «тяжелое заболевание». О самом диагнозе актер не распространяется, упомянув лишь, что проблемы связаны с легкими. «Сдаваться не собираюсь», — прокомментировал ситуацию Борис Клюев.
Еще в прошлом году Бориса Клюева мучили сильные приступы радикулита. Тогда ему провели курс ультрафиолетового облучения и ультразвука. Но в марте 2018 года приступы возобновились. После окончания съемок Клюеву удалили спинномозговую грыжу, передает портал «Утро.ру».
Борис Клюев — советский и российский актер театра и кино. В 2002 году получил звание народного артиста Российской Федерации. Самые известные роли в кино — Рошфор из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» и Майкрофт Холмс из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона».