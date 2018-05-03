Больше 100 лет на пятерых: суд вынес приговор «приморским партизанам»

08:01 03 мая 2018 1

Членов банды приговорили к длительным срокам заключения Фото: паблик «приморских партизан» «ВКонтакте»

Приморский краевой суд приговорил «приморских партизан» к длительным срокам заключения. Пятеро преступников получили от восьми до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В результате пересмотра дела суд решил, что Александр Ковтун проведет за решеткой 25 лет, Алексей Никитин — 23,5 года, Максим Кириллов — 21,5 года, Владимир Илютиков — 25 лет, а Вадиму Ковтуну назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Родные жертв «приморских партизан» остались довольны вынесенным приговором, сообщает РИА «Новости». При этом защита намерена его оспаривать.

Банда «приморских партизан» стала известна после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц на Дальнем Востоке. Они также «прославились» грабежами и налетами на отделения милиции. Преступники были захвачены в июне 2010 года, рассмотрение дела заняло несколько лет. При этом в 2016 году суд присяжных признал «приморских партизан» невиновными, однако затем это решение было отменено Верховным судом РФ.