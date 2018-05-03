{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 мая 2018
02 мая 2018
08:01  03 мая 2018 1

Больше 100 лет на пятерых: суд вынес приговор «приморским партизанам»

Членов банды приговорили к длительным срокам заключенияФото: паблик «приморских партизан» «ВКонтакте»

Приморский краевой суд приговорил «приморских партизан» к длительным срокам заключения. Пятеро преступников получили от восьми до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В результате пересмотра дела суд решил, что Александр Ковтун проведет за решеткой 25 лет, Алексей Никитин — 23,5 года, Максим Кириллов — 21,5 года, Владимир Илютиков — 25 лет, а Вадиму Ковтуну назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Родные жертв «приморских партизан» остались довольны вынесенным приговором, сообщает РИА «Новости». При этом защита намерена его оспаривать.

Банда «приморских партизан» стала известна после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц на Дальнем Востоке. Они также «прославились» грабежами и налетами на отделения милиции. Преступники были захвачены в июне 2010 года, рассмотрение дела заняло несколько лет. При этом в 2016 году суд присяжных признал «приморских партизан» невиновными, однако затем это решение было отменено Верховным судом РФ.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров