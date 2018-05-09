Мегионский парашютист, спасший школьницу во время неудачного прыжка, скончался в больнице

Парашютист-инструктор Владимир Гайковой скончался в больнице после неудачного прыжка с парашютом под Мегионом в Ханты-Мансийском автономном округе. О смерти мужчины после десяти дней в реанимации сообщили близкие.
29 апреля мужчину вместе с 15-летней школьницей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как ранее сообщало «URA.RU», во время прыжка в тандеме основной парашют не раскрылся, а запасной открылся слишком поздно. Уже позже стало известно, что инструктор принял весь удар на себя. Здоровье девочки на 29 апреля опасений не вызывало.
«Гайковой Владимир Семенович скоропостижно скончался сегодня ночью», — написали близкие парашютиста в социальных сетях. Источники в департаменте здравоохранении Югры подтвердил факт смерти инструктора.