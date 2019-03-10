The Times сообщила об учениях российского корабля у берегов Шотландии с оружием, вызывающим рвоту и галлюцинации

Екатерина Бойбородина
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 18:06
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Учения прошли у берегов ШотландииФото: Минобороны России

Российский фрегат «Адмирал Горшков», вооруженный станциями визуально-оптических помех «Филин», провел учения возле берегов Шотландии. Об этом сообщает газета The Times.

Учения прошли неподалеку от шотландского города Лоссимут. В ВМС Великобритании подчеркнули, что российские корабли не совершали никаких противоправных действий, передает издание. Великобритания выразила беспокойство в связи с оснащением российского корабля комплексом «Филин».

Ранее стало известно, что холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) начал поставки станций визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» для Военно-морского флота России. «Филин» способен ослеплять противника и вызывать у него галлюцинации и даже рвоту.

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