Российский фрегат «Адмирал Горшков», вооруженный станциями визуально-оптических помех «Филин», провел учения возле берегов Шотландии. Об этом сообщает газета The Times.
Учения прошли неподалеку от шотландского города Лоссимут. В ВМС Великобритании подчеркнули, что российские корабли не совершали никаких противоправных действий, передает издание. Великобритания выразила беспокойство в связи с оснащением российского корабля комплексом «Филин».
Ранее стало известно, что холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) начал поставки станций визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» для Военно-морского флота России. «Филин» способен ослеплять противника и вызывать у него галлюцинации и даже рвоту.