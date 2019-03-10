Британию встревожило новое галлюциногенное оружие на фрегате «Адмирал Горшков»

Газета The Times описала проход российского эсминца «Адмирал Горшков» рядом с Великобританией не забыв упомянуть, что на его борту находится оружие, которое способно вызывать у противника галлюцинации и даже тошноту.
Речь в газете идет о российской разработке станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», установленной на российском военном корабле, пишет «Российская газета». Станция, как описывают британские журналисты, создана для работы ночью и способна ослепить и дезориентировать противника световыми импульсами.
Британская газета напомнила, что те, кто подверглись воздействию «Филина» во время испытаний, делились, что не могли стрелять, жаловались на дезориентацию в пространстве, галлюцинации и даже тошноту.
Пока «Адмирал Горшков» и другие военных корабли РФ проходили через в Ла-Манш, их сопровождал эсминец королевских ВМФ Великобритании.