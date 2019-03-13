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В Перми мусор вывозят на новеньких «мерседесах». ФОТО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 13:32
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Новая спецтехника уже используется коммунальщикамиФОТО: Дмитрий Смешков, пресс-служба администрации Перми

В Перми местные перевозчики твердых коммунальных отходов (ТКО) закупили мусоровозы Mercedes. Пока новые автомобили вышли на маршруты в Кировском районе города.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации Перми, в общей сложности закуплено семь единиц спецтехники. Пока задействованы два новых грузовика. До конца марта в Кировском и Дзержинском районах начнут работать еще пять машин. «Закупка новых автомобилей позволяет избежать простоев и задержек при вывозе мусора. Еще одно преимущество — увеличение частоты вывоза», — отмечает директор ООО «Эко-Бест» Алексей Лапшин.

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С 1 января 2019 года обращение с ТКО стало полноценной коммунальной услугой. Задачи по обращению с отходами в Прикамье возложены на регионального оператора — ПКГУП «Теплоэнерго».

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