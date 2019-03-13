Мегапроект тюменских единороссов получил продолжение после материала «URA.RU»

Назвать именем сказочника Петра Ершова железнодорожный вокзал Ишима в Тюменской области предложил секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. По его признанию, мысль пришла ему после прочтения новости «URA.RU» о новом порядке присвоения имен выдающихся соотечественников географическим объектам.
«Конечно, решать должны сами ишимцы, но, я думаю, они на ура примут эту идею. Присвоение имени Ершова вокзалу увеличит интерес к городу, его истории и привлечет в него туристов», — считает Артюхов. Автор «Конька-горбунка» родился в селе Безруково (ныне — Ершово), расположенном в Ишимском районе.
По словам секретаря отделения, новый порядок позволяет присвоить имя знаменитого земляка довольно быстро. Предложения о присвоении аэропортам известных имен в правительство РФ будет вносить Общественная палата. Затем кабмин в течение трех рабочих дней направит идеи в органы власти, госкорпорации и другие организации, к которым имеет отношение знаменитый соотечественник. У этих ведомств будет 20 рабочих дней, чтобы решить вопрос о переименовании того или иного объекта.
Тюменские единороссы реализуют региональный партийный проект «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-горбунок», в рамках которого в области планируется построить тематические парки развлечений, создать линейку сувениров и многое другое. Ранее Андрей Артюхов предлагал назвать именем Ершова тюменский аэропорт Рощино, но в финальном голосовании сказочник уступил ученому Дмитрию Менделееву.