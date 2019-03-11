Народный артист России признался, что очень любит «Конька-горбунка» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Народный артист России Сергей Безруков поддержал проект тюменского отделения «Единой России» по превращению наследия сказочника Петра Ершова в новый туристический бренд Тюменской области. Об этом «URA.RU» рассказал секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

«В субботу я презентовал Сергею в Тюмени (Безруков был здесь на гастролях — прим. ред.) наш проект «Путешествие в сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». Он признался, что любит эту сказку, читал ее своей дочери Маше, которая очень переживала за главного героя», — сказал политик.

«Проект замечательный, особенно нужен для детей, ведь от их воспитания в этом возрасте зависит, какими они вырастут», — приводит реакцию Безрукова пресс-служба тюменского отделения «ЕР». По словам Артюхова, актер задумался о постановке сказки в своем театре.

Кроме того, артист попросил собрать ему информацию о малой родине сказочника Петра Ершова — селе Безруково (ныне Ершово, Ишимский район Тюменской области). Добавим, что Безруков в качестве функционера «ЕР» руководит общественным советом проекта «Культура малой родины».

Идея по превращению Петра Ершова и его творения «Конек-Горбунок» в туристический бренд региона возникла у Андрея Артюхова во время выбора имени для аэропорта Рощино — в финальном голосовании сказочник уступил ученому Дмитрию Менделееву. Для реализации проекта планируется построить тематические парки развлечений, создать линейку тематических сувениров и многое другое. Подробнее об этом читайте здесь.