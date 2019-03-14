В Киеве заявили о «космических потерях» украинской армии

Второе минское соглашение подписано в феврале 2015 года Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Депутат Верховной Рады Андрей Билецкий рассказал о потерях украинских Вооруженных сил в Донбассе. За четыре года Украина потеряла более тысячи сотрудников спецслужб.

«С момента подписания второго минского соглашения в столкновениях погибли свыше тысячи украинских силовиков, это космические цифры для современных войн», — приводит позицию киевского депутата argumenti.ru. Такие потери Украина понесла за четыре года, не считая погибших от ранений, инсультов и самоубийств, подчеркнул Билецкий.

Сейчас в Донбассе действует «весеннее» перемирие, но, по данным защитников ДНР и ЛНР, периодически противник открывает огонь, нарушая режим.