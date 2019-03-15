В ХМАО нашли пациента психдиспансера с отрубленной головой

Сотрудники югорского следственного управления СКР возбудили уголовное дело по факту смерти пациента психоневрологического диспансера Ханты-Мансийска. Мужчину нашли с отрубленной головой в собственном доме, а рядом с телом лежала электрическая пила. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.
«Погибший имел психические проблемы со здоровьем. Сейчас следователи возбудили уголовное дело, чтобы окончательно разобраться в ситуации», — резюмирует инсайдер. Информацию собеседника также подтвердил источник в югорской полиции. «В своей работе я многое видел, но этот случай навсегда отложится у меня в памяти как самый ужасный», — добавил собеседник.
В пресс-службе СУ СКР подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, но подробно комментировать ситуацию не стали.