14 марта 2019

В ХМАО нашли пациента психдиспансера с отрубленной головой

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 20:40
Размер текста
-
17
+
Общественная приемка крупнейшего в ХМАО технопарка Кванториум. Сургут, пила циркулярная
Рядом с телом была найдена электрическая пилаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники югорского следственного управления СКР возбудили уголовное дело по факту смерти пациента психоневрологического диспансера Ханты-Мансийска. Мужчину нашли с отрубленной головой в собственном доме, а рядом с телом лежала электрическая пила. Об этом «URA.RU» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Погибший имел психические проблемы со здоровьем. Сейчас следователи возбудили уголовное дело, чтобы окончательно разобраться в ситуации», — резюмирует инсайдер. Информацию собеседника также подтвердил источник в югорской полиции. «В своей работе я многое видел, но этот случай навсегда отложится у меня в памяти как самый ужасный», — добавил собеседник.

В пресс-службе СУ СКР подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, но подробно комментировать ситуацию не стали.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...