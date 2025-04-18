18 апреля 2025

В ХМАО операция на сердце спасла жизнь новорожденного весом в 780 грамм

© Служба новостей «URA.RU»
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Младенец родился намного раньше срока
Младенец родился намного раньше срока Фото:

Врач окружного кардиоцентра ХМАО спас жизнь младенцу, появившемуся на свет в Ханты-Мансийске намного раньше срока с весом 780 грамм. Хирург Владимир Зайцев прооперировал сердце малыша, восстановив кровоток.

«Кардиохирург Окружного кардиодиспансера Владимир Зайцев выполнил операцию на сердце новорождённому весом всего 780 граммов. Малыш из Ханты-Мансийска появился на свет намного раньше положенного срока. Особую опасность представлял открытый артериальный проток — сосуд, соединяющий аорту с легочной артерией. Сразу после операции по результатам УЗИ мы увидели положительную динамику — системный кровоток восстановлен», — поделился в telegram-канале глава депздрава округа Роман Паськов.

Кардиохорург прибыл из Сургута в столицу Югры, чтобы прооперировать малыша, так как транспортировка была опасна для жизни ребенка. Спустя неделю после операции, новорожденный продолжает лечение и набирает вес.

Ранее врачи окружного кардиоцентра уже проводили успешные операции детям с врожденными пороками сердца. Так, в начале года специалисты устранили дефект межпредсердной перегородки у 11-летней девочки без разрезов, используя окклюдер. Ребенок находился под наблюдением с первых месяцев жизни, а после вмешательства быстро пошел на поправку.

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Врач окружного кардиоцентра ХМАО спас жизнь младенцу, появившемуся на свет в Ханты-Мансийске намного раньше срока с весом 780 грамм. Хирург Владимир Зайцев прооперировал сердце малыша, восстановив кровоток. «Кардиохирург Окружного кардиодиспансера Владимир Зайцев выполнил операцию на сердце новорождённому весом всего 780 граммов. Малыш из Ханты-Мансийска появился на свет намного раньше положенного срока. Особую опасность представлял открытый артериальный проток — сосуд, соединяющий аорту с легочной артерией. Сразу после операции по результатам УЗИ мы увидели положительную динамику — системный кровоток восстановлен», — поделился в telegram-канале глава депздрава округа Роман Паськов. Кардиохорург прибыл из Сургута в столицу Югры, чтобы прооперировать малыша, так как транспортировка была опасна для жизни ребенка. Спустя неделю после операции, новорожденный продолжает лечение и набирает вес. Ранее врачи окружного кардиоцентра уже проводили успешные операции детям с врожденными пороками сердца. Так, в начале года специалисты устранили дефект межпредсердной перегородки у 11-летней девочки без разрезов, используя окклюдер. Ребенок находился под наблюдением с первых месяцев жизни, а после вмешательства быстро пошел на поправку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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