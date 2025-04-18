В ХМАО операция на сердце спасла жизнь новорожденного весом в 780 грамм

Врач окружного кардиоцентра ХМАО спас жизнь младенцу, появившемуся на свет в Ханты-Мансийске намного раньше срока с весом 780 грамм. Хирург Владимир Зайцев прооперировал сердце малыша, восстановив кровоток.
«Кардиохирург Окружного кардиодиспансера Владимир Зайцев выполнил операцию на сердце новорождённому весом всего 780 граммов. Малыш из Ханты-Мансийска появился на свет намного раньше положенного срока. Особую опасность представлял открытый артериальный проток — сосуд, соединяющий аорту с легочной артерией. Сразу после операции по результатам УЗИ мы увидели положительную динамику — системный кровоток восстановлен», — поделился в telegram-канале глава депздрава округа Роман Паськов.
Кардиохорург прибыл из Сургута в столицу Югры, чтобы прооперировать малыша, так как транспортировка была опасна для жизни ребенка. Спустя неделю после операции, новорожденный продолжает лечение и набирает вес.
Ранее врачи окружного кардиоцентра уже проводили успешные операции детям с врожденными пороками сердца. Так, в начале года специалисты устранили дефект межпредсердной перегородки у 11-летней девочки без разрезов, используя окклюдер. Ребенок находился под наблюдением с первых месяцев жизни, а после вмешательства быстро пошел на поправку.
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