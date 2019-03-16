У границ России засекли ядерный бомбардировщик армии США

У границы России замечен американский бомбардировщик Фото: страница ВВС США в Instagram

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, который способен транспортировать ядерное оружие, приблизился к российской границы в районе Балтики. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Самолет, как пишет РИА «Новости», пролетел у границ Польши, после чего приблизился к Калининградской области и сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота. В это же время у черноморского побережья РФ, по данным того же ресурса, пролетел разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B-40 Global.

В конце февраля, как сообщало «URA.RU», у берегов Крыма засекли американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. Самолет провел разведывательный полет в районе Керченского пролива, на расстоянии 125 км от Крымского моста.