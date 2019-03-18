Назван способ увеличить доходы предпенсионеров

В России создадут рынок переподготовки немолодых кадров Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Переподготовка и получение новой профессии позволит поправить материальное положение россиян предпенсионного возраста. Об этом заявил проректор Финансового университета Алексей Зубец. По его словам, новое образование даст экономике дополнительные трудовые ресурсы.

«В Америке самые богатые представители общества — это люди предпенсионного возраста, которым около 65 лет. А в нашей стране самая богатая группа — это люди около 45 лет, дальше доход начинает снижаться», — цитирует Зубца «Российская газета». По его словам, российское правительство запустило программы переподготовки населения, позволяющие людям среднего и старшего возрастов лучше адаптироваться к ситуации на рынке труда. «Мы предвидим создание целого рынка, направленного на переподготовку немолодых кадров», — заверил Зубец.

Проректор Финансового университета уточнил, что власти борются с бедностью, которая в стране носит возрастной характер. По его словам, если работодатель занимается возрастной дискриминацией, то нужно обращаться в суд. «Если государство поставит целью поддержку тех, кто обращается в суд с исками об отказе в трудоустройстве по возрасту, ситуация может сдвинуться с места», — подытожил Зубец.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи гражданам предпенсионного возраста, напоминает РАПСИ. Согласно инициативе, безвозмездная поддержка будет оказываться тем россиянам, кого признали безработными.