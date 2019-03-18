Дерипаска рассказал, как санкции повредили ему

Санкции США против главы «Русала» Олега Дерипаски стали мощным оружием против него. Об этом сам предприниматель заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.
«Бизнесмен заострил внимание на том, что санкции являются „очень мощным инструментом“, и из-за них ему пришлось приспосабливаться к „новой реальности“», — передает ТАСС.
Дерипаска выразил надежду, что суд США примет справедливое решение и снимет с него ограничения. Также он сказал, что нельзя использовать финансовую систему в качестве оружия в отношении предпринимателей, так как это уничтожает представления о презумпции невиновности и справедливом суде.
Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск против Минфина США и потребовал отменить санкции, вычеркнув его из так называемого кремлевского списка. В иске бизнесмен отметил, что из-за ограничений его чистый капитал упал более чем на 7,5 млрд рублей. Тем не менее глава «Русала» вернулся в список 500 богатейших людей мира.
В декабре 2018 года Минфин США сообщил, что намерен в течение 30 дней исключить компании Дерипаски «En+», «Евросибэнерго» и «Русал» из санкционного списка, однако сам бизнесмен останется в списке и половина его активов в компаниях будет заблокирована, напоминает ИА FlashSiberia.