Дерипаска из-за санкций подал в суд на Минфин США

Бизнесмен подсчитал потери Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в в федеральный суд Вашингтона иск против Министерства финансов США и главы ведомства. Он потребовал отменить введенные против него санкции.

В иске отмечается, что из-за ограничений чистый капитал Дерипаски «упал более, чем на на 7,5 млрд долларов». Также в исковом заявлении говорится, что со времени включения в санкционный список Дерипаска «был безвозвратно вытеснен из своих контролирующих интересов в своих крупнейших компаниях», которые «основал и развивал более 30 лет», — цитирует документ РИА «Новости». По мнению юристов бизнесмена, Минфин США «преследовал его несправедливо и незаконно».

Весной 2018 года Дерипаска и его компания En+ (в нее входят РУСАЛ и «Евросибэнерго») оказались под санкциями США. После чего бизнесмен сократил долю владения в холдинге с 70% до менее 45% и перестал им управлять. Затем американский Минфин En+ из-под санкций.