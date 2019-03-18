В США восхитились пулеметом Калашникова

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 21:11
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ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, пулемет пкм
Американцы считают, что ПКМ — лучшее, что было создано Михаилом КалашниковымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналисты американского издания National Interest восхитились российским пулеметом Калашникова. По их мнению, ПКМ превосходит АК, считающийся наиболее известным творением конструктора.

«ПКМ — лучшее, что было им (Калашниковым) cоздано», — цитирует РИА «Новости» американское издание. Как и автомат Калашникова, ПКМ до сих пор остается на вооружении многих стран, добавляет National Interest.

ПКМ был был принят на вооружение ВС СССР в 1969 году. Прицельная дальность стрельбы ПКМ — 1500 метров, максимальная дальность полета пули — 3800 метров.

Ранее военный обозреватель The National Interest Марк Эпископос оценил обновленный российский бомбардировщик Ту-22М3М. По мнению журналиста, улучшение самолетов советской эпохи позволяет России экономить бюджетные средства и в кратчайшие сроки получать смертоносные самолеты.

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