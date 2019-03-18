В США восхитились пулеметом Калашникова

Журналисты американского издания National Interest восхитились российским пулеметом Калашникова. По их мнению, ПКМ превосходит АК, считающийся наиболее известным творением конструктора.
«ПКМ — лучшее, что было им (Калашниковым) cоздано», — цитирует РИА «Новости» американское издание. Как и автомат Калашникова, ПКМ до сих пор остается на вооружении многих стран, добавляет National Interest.
ПКМ был был принят на вооружение ВС СССР в 1969 году. Прицельная дальность стрельбы ПКМ — 1500 метров, максимальная дальность полета пули — 3800 метров.
Ранее военный обозреватель The National Interest Марк Эпископос оценил обновленный российский бомбардировщик Ту-22М3М. По мнению журналиста, улучшение самолетов советской эпохи позволяет России экономить бюджетные средства и в кратчайшие сроки получать смертоносные самолеты.