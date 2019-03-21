20 марта 2019

Собчак раскрыла свой месячный доход

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 01:10
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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, поправляет очки
Ксения Собчак зарабатывает несколько миллионов рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер и журналистка Ксения Собчак рассказала, сколько она зарабатывает сейчас, и сколько ей платили за участие в качестве ведущей телепроекта «Дом-2». Она озвучила суммы в двух последних мини-интервью.

Одно из них вышло на ее YouTube-канале с блогерами Амираном Сардаровым и Эдвардом Билом. Им она рассказала, что на сегодняшний день ее ежемесячный доход составляет порядка 3-4 миллионов рублей.

Свой былой заработок от работы на телепроекте Собчак раскрыла во время участия в «Шоу без названия», который выходит на YouTube. «В „Доме 2“ реально много платят. У меня была очень большая зарплата — чуть больше 2 миллионов».

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