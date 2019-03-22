Блогер Алексей Навальный ответил на критику юмориста Максима Галкина. Комик в программе Hard Day’s Night на телеканале «Дождь» оправдал большие гонорары журналиста и ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева. Ответ блогер опубликовал на свей странице в Instagram.
Галкин заявил, что Навальный своими действиями «играет на дудке ненависти к богатству». «Когда он обвиняет моего телевизионного коллегу Владимира Соловьева в его [нечестно нажитой] недвижимости. У меня возникает вопрос, а почему ты обвиняешь [его]? Он приносит колоссальные рейтинги своему каналу. „Россия 1“ продает рекламу гораздо дороже благодаря существованию Соловьева», — объяснил юморист. Именно поэтому, канал должен платить ведущему большие деньги, и журналист имеет право на них покупать недвижимость где угодно, заключил артист.
Навальный не согласился с доводами Галкина. «Соловьев — государственный пропагандист на государственном телевидении. <…> Вы говорите о рейтингах и прибылях, которые Соловьев приносит каналу „Россия-1“, а я смотрю в таблицу бюджета нашей страны и вижу, что „Россия 1“ глубоко убыточна», — написал блогер.
По его данным, канал в 2018 году из бюджета получил 24,6 млрд рублей. Навальный уточнил, что деньги Соловьеву фактически платят налогоплательщики. «Я не хочу оплачивать роскошную итальянскую жизнь этого лжеца, лицемера и мерзавца. Тут нет никакой ненависти к богатым», — подытожил блогер.
Скандал вокруг недвижимости Соловьева разгорелся осенью 2017 года. Тогда Навальный оценил ее стоимость в миллиард рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Речь шла о трех квартирах в Москве, особняке в Подмосковье и вилле в Италии.
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Максим Галкин @maxgalkinru задал мне вопрос. С удовольствием отвечаю: Максим, спасибо за то, что подняли такую важную проблему. Однако, согласиться с Вами не могу. Вы подаёте дело так, как будто Владимир Соловьёв - просто звезда шоу-бизнеса, наподобие американской Опры. Зарабатывает много, значит может покупать себе дома где угодно. Это не так. Соловьев - государственный пропагандист на государственном телевидении. Сейчас он везде и не вылезает с экрана не потому, что талантлив, а потому что в стране ТВ-монополия государства. Соловьёв готов врать больше других, вот его и держат на экране. Была бы реальная конкуренция между ток-шоу и их телеведущими, Соловьёв был бы там, где ему и место - третьесортным радиоведущим. Каким он собственно и был до того, как всех настоящих звезд ток-шоу с нашего телевидения не выгнали, а их программы не закрыли по соображениям цензуры. Максим, вы говорите о рейтингах и прибылях, которые Соловьёв приносит каналу "Россия-1", а я смотрю в таблицу бюджета нашей страны и вижу, что "Россия-1" глубоко убыточна. Ежегодно получает бюджетную дотацию. 24,6 миллиарда рублей за прошлый год. 24 МИЛЛИАРДА, Максим. Этого бы хватило на то, чтобы оплатить операции всем больным детям в стране. Но ушло это на гонорары всяким соловьёвым, а потом превратилось в виллы на итальянском озере Комо. Так что это не Соловьёв приносит. А все мы - налогоплательщики - (и Вы тоже, Максим) приносим деньги ему в карман. И я не хочу оплачивать роскошную итальянскую жизнь этого лжеца, лицемера и мерзавца. Тут нет никакой ненависти к богатым, никакого большивизма. Только здравый смысл.